Цена KAP Games (KAP)
Текущая цена KAP Games (KAP) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 105.52K USD. Цена KAP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KAP Games:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены KAP Games в течение дня составляет +2.88%
- Оборотное предложение составляет 127.13M USD
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За сегодня изменение цены KAP Games на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены KAP Games на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены KAP Games на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены KAP Games на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.88%
|30 дней
|$ 0
|-58.30%
|60 дней
|$ 0
|-77.44%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен KAP Games: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.05%
+2.88%
-25.47%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg
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