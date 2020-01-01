Токеномика KAP Games (KAP) Откройте для себя ключевую информацию о KAP Games (KAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KAP Games (KAP) What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: 100+ listed games on www.kap.gg

KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg

KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

Currency for all of KAP Studios' first-party games

Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

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Токеномика и анализ цен KAP Games (KAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAP Games (KAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,13K $ 112,13K $ 112,13K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 127,13M $ 127,13M $ 127,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 881,99K $ 881,99K $ 881,99K Исторический максимум: $ 0,448679 $ 0,448679 $ 0,448679 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0008823 $ 0,0008823 $ 0,0008823 Узнайте больше о цене KAP Games (KAP)

Токеномика KAP Games (KAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KAP Games (KAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAP, изучите текущую цену KAP!

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