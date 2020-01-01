Токеномика KAP Games (KAP)

Токеномика KAP Games (KAP)

Откройте для себя ключевую информацию о KAP Games (KAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KAP Games (KAP)

What is the KAP Games?

KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. 

Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg

KAP Games Highlights:

  • 100+ listed games on www.kap.gg

  • KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg 

  • KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

  • Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

  • Currency for all of KAP Studios' first-party games

  • Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

  • Smart contract governance of key treasury and staking contracts

  • Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

Официальный сайт:
https://kap.gg/

Токеномика и анализ цен KAP Games (KAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAP Games (KAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 112,13K
$ 112,13K$ 112,13K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 127,13M
$ 127,13M$ 127,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 881,99K
$ 881,99K$ 881,99K
Исторический максимум:
$ 0,448679
$ 0,448679$ 0,448679
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0008823
$ 0,0008823$ 0,0008823

Токеномика KAP Games (KAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KAP Games (KAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAP, изучите текущую цену KAP!

Прогноз цены KAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.