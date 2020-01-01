Токеномика KAP Games (KAP)
Информация о KAP Games (KAP)
What is the KAP Games?
KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide.
Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg
KAP Games Highlights:
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100+ listed games on www.kap.gg
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KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg
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KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios
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Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:
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Currency for all of KAP Studios' first-party games
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Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount
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Smart contract governance of key treasury and staking contracts
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Liquidity staking at www.staking.kap.gg
Токеномика и анализ цен KAP Games (KAP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAP Games (KAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика KAP Games (KAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики KAP Games (KAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KAP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KAP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAP, изучите текущую цену KAP!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.