Что такое Kaboom (KABOOM)

Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy. Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Kaboom (KABOOM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kaboom (USD)

Сколько будет стоить Kaboom (KABOOM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kaboom (KABOOM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kaboom.

Проверьте прогноз цены Kaboom!

KABOOM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Kaboom (KABOOM)

Понимание токеномики Kaboom (KABOOM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KABOOM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kaboom (KABOOM) Сколько стоит Kaboom (KABOOM) на сегодня? Актуальная цена KABOOM в USD – 0,00000853 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KABOOM в USD? $ 0,00000853 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KABOOM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kaboom? Рыночная капитализация KABOOM составляет $ 8,52K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KABOOM? Циркулирующее предложение KABOOM составляет 998,22M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KABOOM? KABOOM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00266209 USD . Какова была минимальная цена KABOOM за все время (ATL)? KABOOM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000728 USD . Каков объем торгов KABOOM? Объем торгов за последние 24 часа для KABOOM составляет -- USD . Вырастет ли KABOOM в цене в этом году? KABOOM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KABOOM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kaboom (KABOOM)