Текущая цена Kaboom сегодня составляет 0,00000853 USD. Следите за обновлениями цены KABOOM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KABOOM прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о KABOOM

Информация о цене KABOOM

Официальный сайт KABOOM

Токеномика KABOOM

Прогноз цен KABOOM

Цена Kaboom (KABOOM)

Текущая цена 1 KABOOM в USD:

--
----
+6,30%1D
USD
График цены Kaboom (KABOOM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:52:00 (UTC+8)

Информация о ценах Kaboom (KABOOM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000802
$ 0,00000802$ 0,00000802
Мин 24Ч
$ 0,00000864
$ 0,00000864$ 0,00000864
Макс 24Ч

$ 0,00000802
$ 0,00000802$ 0,00000802

$ 0,00000864
$ 0,00000864$ 0,00000864

$ 0,00266209
$ 0,00266209$ 0,00266209

$ 0,00000728
$ 0,00000728$ 0,00000728

-0,07%

+6,38%

-4,35%

-4,35%

Текущая цена Kaboom (KABOOM) составляет $0,00000853. За последние 24 часа KABOOM торговался в диапазоне от $ 0,00000802 до $ 0,00000864, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KABOOM за все время составляет $ 0,00266209, а минимальная – $ 0,00000728.

Что касается краткосрочной динамики, KABOOM изменился на -0,07% за последний час, на +6,38% за 24 часа и на -4,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kaboom (KABOOM)

$ 8,52K
$ 8,52K$ 8,52K

--
----

$ 8,52K
$ 8,52K$ 8,52K

998,22M
998,22M 998,22M

998 221 402,417776
998 221 402,417776 998 221 402,417776

Текущая рыночная капитализация Kaboom составляет $ 8,52K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KABOOM составляет 998,22M, а общее предложение – 998221402.417776. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,52K.

История цен Kaboom (KABOOM) в USD

За сегодня изменение цены Kaboom на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kaboom на USD составило $ +0,0000001286.
За последние 60 дней изменение цены Kaboom на USD составило $ +0,0000001949.
За последние 90 дней изменение цены Kaboom на USD составило $ -0,000002109206471800112.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,38%
30 дней$ +0,0000001286+1,51%
60 дней$ +0,0000001949+2,29%
90 дней$ -0,000002109206471800112-19,82%

Что такое Kaboom (KABOOM)

Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

Источник Kaboom (KABOOM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kaboom (USD)

Сколько будет стоить Kaboom (KABOOM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kaboom (KABOOM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kaboom.

Проверьте прогноз цены Kaboom!

KABOOM на местную валюту

Токеномика Kaboom (KABOOM)

Понимание токеномики Kaboom (KABOOM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KABOOM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kaboom (KABOOM)

Сколько стоит Kaboom (KABOOM) на сегодня?
Актуальная цена KABOOM в USD – 0,00000853 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KABOOM в USD?
Текущая цена KABOOM в USD составляет $ 0,00000853. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kaboom?
Рыночная капитализация KABOOM составляет $ 8,52K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KABOOM?
Циркулирующее предложение KABOOM составляет 998,22M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KABOOM?
KABOOM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00266209 USD.
Какова была минимальная цена KABOOM за все время (ATL)?
KABOOM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000728 USD.
Каков объем торгов KABOOM?
Объем торгов за последние 24 часа для KABOOM составляет -- USD.
Вырастет ли KABOOM в цене в этом году?
KABOOM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KABOOM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:52:00 (UTC+8)

