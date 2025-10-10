Токеномика Kaboom (KABOOM) Откройте для себя ключевую информацию о Kaboom (KABOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Kaboom (KABOOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaboom (KABOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9.52K $ 9.52K $ 9.52K Общее предложение: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M Оборотное предложение: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9.52K $ 9.52K $ 9.52K Исторический максимум: $ 0.00266209 $ 0.00266209 $ 0.00266209 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kaboom (KABOOM) Купить KABOOM сейчас!

Информация о Kaboom (KABOOM) Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy. Официальный сайт: https://mrkaboom.pro/

Токеномика Kaboom (KABOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kaboom (KABOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KABOOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KABOOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KABOOM, изучите текущую цену KABOOM!

Прогноз цены KABOOM Хотите узнать, куда может двигаться KABOOM? Наша страница прогноза цены KABOOM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KABOOM прямо сейчас!

