Текущая цена Just Juni by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JUNI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JUNI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Just Juni by Virtuals

Цена Just Juni by Virtuals (JUNI)

Не в листинге

Текущая цена 1 JUNI в USD:

--
----
+6,30%1D
mexc
USD
График цены Just Juni by Virtuals (JUNI) в реальном времени
Информация о ценах Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+6,35%

-0,58%

-0,58%

Текущая цена Just Juni by Virtuals (JUNI) составляет --. За последние 24 часа JUNI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JUNI за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, JUNI изменился на -- за последний час, на +6,35% за 24 часа и на -0,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Just Juni by Virtuals (JUNI)

$ 12,78K
$ 12,78K$ 12,78K

--
----

$ 12,78K
$ 12,78K$ 12,78K

772,49M
772,49M 772,49M

772 491 747,3824497
772 491 747,3824497 772 491 747,3824497

Текущая рыночная капитализация Just Juni by Virtuals составляет $ 12,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JUNI составляет 772,49M, а общее предложение – 772491747.3824497. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,78K.

История цен Just Juni by Virtuals (JUNI) в USD

За сегодня изменение цены Just Juni by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Just Juni by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Just Juni by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Just Juni by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,35%
30 дней$ 0-27,89%
60 дней$ 0-51,43%
90 дней$ 0--

Что такое Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Just Juni by Virtuals (JUNI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Just Juni by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Just Juni by Virtuals (JUNI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Just Juni by Virtuals (JUNI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Just Juni by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Just Juni by Virtuals!

JUNI на местную валюту

Токеномика Just Juni by Virtuals (JUNI)

Понимание токеномики Just Juni by Virtuals (JUNI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JUNI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Just Juni by Virtuals (JUNI)

Сколько стоит Just Juni by Virtuals (JUNI) на сегодня?
Актуальная цена JUNI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JUNI в USD?
Текущая цена JUNI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Just Juni by Virtuals?
Рыночная капитализация JUNI составляет $ 12,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JUNI?
Циркулирующее предложение JUNI составляет 772,49M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JUNI?
JUNI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена JUNI за все время (ATL)?
JUNI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов JUNI?
Объем торгов за последние 24 часа для JUNI составляет -- USD.
Вырастет ли JUNI в цене в этом году?
JUNI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JUNI для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.