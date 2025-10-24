Что такое Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community's input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

Источник Just Juni by Virtuals (JUNI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Just Juni by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Just Juni by Virtuals (JUNI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Just Juni by Virtuals (JUNI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Just Juni by Virtuals.

JUNI на местную валюту

Токеномика Just Juni by Virtuals (JUNI)

Понимание токеномики Just Juni by Virtuals (JUNI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JUNI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Just Juni by Virtuals (JUNI) Сколько стоит Just Juni by Virtuals (JUNI) на сегодня? Актуальная цена JUNI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JUNI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JUNI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Just Juni by Virtuals? Рыночная капитализация JUNI составляет $ 12,78K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JUNI? Циркулирующее предложение JUNI составляет 772,49M USD . Какова была максимальная цена (ATH) JUNI? JUNI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена JUNI за все время (ATL)? JUNI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JUNI? Объем торгов за последние 24 часа для JUNI составляет -- USD . Вырастет ли JUNI в цене в этом году? JUNI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JUNI для более подробного анализа.

