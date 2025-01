Что такое Joker (JOKER)

I'm JOKER. You're JOKER. We are all JOKER. JOKER is not just a self-portrait of crypto users, but also a lifestyle. More importantly, it is a legendary meme economic revolution.

Источник Joker (JOKER) Официальный веб-сайт