Текущая цена JELLY TIME сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JELLY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JELLY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о JELLY

Информация о цене JELLY

Официальный сайт JELLY

Токеномика JELLY

Прогноз цен JELLY

Цена JELLY TIME (JELLY)

Текущая цена 1 JELLY в USD:

--
----
+5,60%1D
График цены JELLY TIME (JELLY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:03:34 (UTC+8)

Информация о ценах JELLY TIME (JELLY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0015406
$ 0,0015406$ 0,0015406

$ 0
$ 0$ 0

+0,89%

+5,70%

-5,88%

-5,88%

Текущая цена JELLY TIME (JELLY) составляет --. За последние 24 часа JELLY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JELLY за все время составляет $ 0,0015406, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, JELLY изменился на +0,89% за последний час, на +5,70% за 24 часа и на -5,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация JELLY TIME (JELLY)

$ 14,61K
$ 14,61K$ 14,61K

--
----

$ 14,61K
$ 14,61K$ 14,61K

999,76M
999,76M 999,76M

999 760 634,305833
999 760 634,305833 999 760 634,305833

Текущая рыночная капитализация JELLY TIME составляет $ 14,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JELLY составляет 999,76M, а общее предложение – 999760634.305833. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,61K.

История цен JELLY TIME (JELLY) в USD

За сегодня изменение цены JELLY TIME на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены JELLY TIME на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены JELLY TIME на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены JELLY TIME на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,70%
30 дней$ 0-40,22%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое JELLY TIME (JELLY)

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

Источник JELLY TIME (JELLY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены JELLY TIME (USD)

Сколько будет стоить JELLY TIME (JELLY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов JELLY TIME (JELLY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для JELLY TIME.

Проверьте прогноз цены JELLY TIME!

JELLY на местную валюту

Токеномика JELLY TIME (JELLY)

Понимание токеномики JELLY TIME (JELLY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JELLY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JELLY TIME (JELLY)

Сколько стоит JELLY TIME (JELLY) на сегодня?
Актуальная цена JELLY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JELLY в USD?
Текущая цена JELLY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация JELLY TIME?
Рыночная капитализация JELLY составляет $ 14,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JELLY?
Циркулирующее предложение JELLY составляет 999,76M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JELLY?
JELLY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0015406 USD.
Какова была минимальная цена JELLY за все время (ATL)?
JELLY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов JELLY?
Объем торгов за последние 24 часа для JELLY составляет -- USD.
Вырастет ли JELLY в цене в этом году?
JELLY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JELLY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:03:34 (UTC+8)

