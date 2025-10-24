Информация о ценах JELLY TIME (JELLY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,0015406$ 0,0015406 $ 0,0015406 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0,89% Изменение цены (1Д) +5,70% Изменение цены (7Д) -5,88% Изменение цены (7Д) -5,88%

Текущая цена JELLY TIME (JELLY) составляет --. За последние 24 часа JELLY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JELLY за все время составляет $ 0,0015406, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, JELLY изменился на +0,89% за последний час, на +5,70% за 24 часа и на -5,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация JELLY TIME (JELLY)

Рыночная капитализация $ 14,61K$ 14,61K $ 14,61K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,61K$ 14,61K $ 14,61K Оборотное предложение 999,76M 999,76M 999,76M Общее предложение 999 760 634,305833 999 760 634,305833 999 760 634,305833

Текущая рыночная капитализация JELLY TIME составляет $ 14,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JELLY составляет 999,76M, а общее предложение – 999760634.305833. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,61K.