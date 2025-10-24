Текущая цена jAsset jUSD сегодня составляет 0,971947 USD. Следите за обновлениями цены JUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена jAsset jUSD сегодня составляет 0,971947 USD. Следите за обновлениями цены JUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JUSD прямо сейчас на MEXC.

Цена jAsset jUSD (JUSD)

Текущая цена 1 JUSD в USD:

$0,971947
$0,971947
+0,20%1D
График цены jAsset jUSD (JUSD) в реальном времени
Информация о ценах jAsset jUSD (JUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,956955
$ 0,956955
Мин 24Ч
$ 0,978045
$ 0,978045
Макс 24Ч

$ 0,956955
$ 0,956955

$ 0,978045
$ 0,978045

$ 1,062
$ 1,062

$ 0,35345
$ 0,35345

-0,31%

+0,24%

+0,03%

+0,03%

Текущая цена jAsset jUSD (JUSD) составляет $0,971947. За последние 24 часа JUSD торговался в диапазоне от $ 0,956955 до $ 0,978045, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JUSD за все время составляет $ 1,062, а минимальная – $ 0,35345.

Что касается краткосрочной динамики, JUSD изменился на -0,31% за последний час, на +0,24% за 24 часа и на +0,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация jAsset jUSD (JUSD)

$ 433,15K
$ 433,15K

--
--

$ 433,15K
$ 433,15K

446,20K
446,20K

446 198,6977296608
446 198,6977296608

Текущая рыночная капитализация jAsset jUSD составляет $ 433,15K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JUSD составляет 446,20K, а общее предложение – 446198.6977296608. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 433,15K.

История цен jAsset jUSD (JUSD) в USD

За сегодня изменение цены jAsset jUSD на USD составило $ +0,00228196.
За последние 30 дней изменение цены jAsset jUSD на USD составило $ -0,0028122314.
За последние 60 дней изменение цены jAsset jUSD на USD составило $ -0,0100575131.
За последние 90 дней изменение цены jAsset jUSD на USD составило $ -0,0190515470186247.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00228196+0,24%
30 дней$ -0,0028122314-0,28%
60 дней$ -0,0100575131-1,03%
90 дней$ -0,0190515470186247-1,92%

Что такое jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник jAsset jUSD (JUSD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены jAsset jUSD (USD)

Сколько будет стоить jAsset jUSD (JUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов jAsset jUSD (JUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для jAsset jUSD.

Проверьте прогноз цены jAsset jUSD!

JUSD на местную валюту

Токеномика jAsset jUSD (JUSD)

Понимание токеномики jAsset jUSD (JUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о jAsset jUSD (JUSD)

Сколько стоит jAsset jUSD (JUSD) на сегодня?
Актуальная цена JUSD в USD – 0,971947 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JUSD в USD?
Текущая цена JUSD в USD составляет $ 0,971947. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация jAsset jUSD?
Рыночная капитализация JUSD составляет $ 433,15K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JUSD?
Циркулирующее предложение JUSD составляет 446,20K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JUSD?
JUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,062 USD.
Какова была минимальная цена JUSD за все время (ATL)?
JUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,35345 USD.
Каков объем торгов JUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для JUSD составляет -- USD.
Вырастет ли JUSD в цене в этом году?
JUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JUSD для более подробного анализа.
