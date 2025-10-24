Что такое jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о jAsset jUSD (JUSD) Сколько стоит jAsset jUSD (JUSD) на сегодня? Актуальная цена JUSD в USD – 0,971947 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JUSD в USD? $ 0,971947 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация jAsset jUSD? Рыночная капитализация JUSD составляет $ 433,15K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JUSD? Циркулирующее предложение JUSD составляет 446,20K USD . Какова была максимальная цена (ATH) JUSD? JUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,062 USD . Какова была минимальная цена JUSD за все время (ATL)? JUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,35345 USD . Каков объем торгов JUSD? Объем торгов за последние 24 часа для JUSD составляет -- USD . Вырастет ли JUSD в цене в этом году? JUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JUSD для более подробного анализа.

