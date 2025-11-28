Что такое JUSD

Токеномика и анализ цен jAsset jUSD (JUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене jAsset jUSD (JUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 616,06K Общее предложение: $ 640,05K Оборотное предложение: $ 640,05K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 616,06K Исторический максимум: $ 1,062 Исторический минимум: $ 0,35345 Текущая цена: $ 0,961474

Информация о jAsset jUSD (JUSD) Официальный сайт: https://jAssets.org

Токеномика jAsset jUSD (JUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики jAsset jUSD (JUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUSD, изучите текущую цену JUSD!

Прогноз цены JUSD Хотите узнать, куда может двигаться JUSD? Наша страница прогноза цены JUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JUSD прямо сейчас!

