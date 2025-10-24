Текущая цена Jakpot Games сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JAKPOT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JAKPOT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Jakpot Games сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JAKPOT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JAKPOT прямо сейчас на MEXC.

Цена Jakpot Games (JAKPOT)

$0,00013818
График цены Jakpot Games (JAKPOT) в реальном времени
Информация о ценах Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

Текущая цена Jakpot Games (JAKPOT) составляет --. За последние 24 часа JAKPOT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JAKPOT за все время составляет $ 0,00464997, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, JAKPOT изменился на +0,61% за последний час, на +29,58% за 24 часа и на +30,30% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Jakpot Games (JAKPOT)

$ 136,77K
$ 136,77K$ 136,77K

--
----

$ 136,77K
$ 136,77K$ 136,77K

989,82M
989,82M 989,82M

989 817 227,803265
989 817 227,803265 989 817 227,803265

Текущая рыночная капитализация Jakpot Games составляет $ 136,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JAKPOT составляет 989,82M, а общее предложение – 989817227.803265. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 136,77K.

История цен Jakpot Games (JAKPOT) в USD

За сегодня изменение цены Jakpot Games на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Jakpot Games на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Jakpot Games на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Jakpot Games на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+29,58%
30 дней$ 0+84,62%
60 дней$ 0-81,76%
90 дней$ 0--

Что такое Jakpot Games (JAKPOT)

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Jakpot Games (USD)

Сколько будет стоить Jakpot Games (JAKPOT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Jakpot Games (JAKPOT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Jakpot Games.

Проверьте прогноз цены Jakpot Games!

Токеномика Jakpot Games (JAKPOT)

Понимание токеномики Jakpot Games (JAKPOT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JAKPOT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jakpot Games (JAKPOT)

Сколько стоит Jakpot Games (JAKPOT) на сегодня?
Актуальная цена JAKPOT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JAKPOT в USD?
Текущая цена JAKPOT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Jakpot Games?
Рыночная капитализация JAKPOT составляет $ 136,77K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JAKPOT?
Циркулирующее предложение JAKPOT составляет 989,82M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JAKPOT?
JAKPOT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00464997 USD.
Какова была минимальная цена JAKPOT за все время (ATL)?
JAKPOT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов JAKPOT?
Объем торгов за последние 24 часа для JAKPOT составляет -- USD.
Вырастет ли JAKPOT в цене в этом году?
JAKPOT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JAKPOT для более подробного анализа.
