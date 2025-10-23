Что такое Infinitar Governance Token (IGT)

Источник Infinitar Governance Token (IGT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Infinitar Governance Token (USD)

Сколько будет стоить Infinitar Governance Token (IGT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Infinitar Governance Token (IGT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Infinitar Governance Token.

IGT на местную валюту

Токеномика Infinitar Governance Token (IGT)

Понимание токеномики Infinitar Governance Token (IGT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IGT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Infinitar Governance Token (IGT) Сколько стоит Infinitar Governance Token (IGT) на сегодня? Актуальная цена IGT в USD – 0,00300557 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IGT в USD? $ 0,00300557 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IGT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Infinitar Governance Token? Рыночная капитализация IGT составляет $ 1,41M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IGT? Циркулирующее предложение IGT составляет 468,53M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IGT? IGT достиг максимальной цены (ATH) в 0,680328 USD . Какова была минимальная цена IGT за все время (ATL)? IGT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00274739 USD . Каков объем торгов IGT? Объем торгов за последние 24 часа для IGT составляет -- USD . Вырастет ли IGT в цене в этом году? IGT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IGT для более подробного анализа.

