Текущая цена Infinitar Governance Token сегодня составляет 0,00300557 USD. Следите за обновлениями цены IGT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IGT прямо сейчас на MEXC.

Цена Infinitar Governance Token (IGT)

Текущая цена 1 IGT в USD:

$0,0030149
$0,0030149$0,0030149
-1,00%1D
График цены Infinitar Governance Token (IGT) в реальном времени
Информация о ценах Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00290674
$ 0,00290674$ 0,00290674
Мин 24Ч
$ 0,00308936
$ 0,00308936$ 0,00308936
Макс 24Ч

$ 0,00290674
$ 0,00290674$ 0,00290674

$ 0,00308936
$ 0,00308936$ 0,00308936

$ 0,680328
$ 0,680328$ 0,680328

$ 0,00274739
$ 0,00274739$ 0,00274739

+0,51%

-1,36%

-10,24%

-10,24%

Текущая цена Infinitar Governance Token (IGT) составляет $0,00300557. За последние 24 часа IGT торговался в диапазоне от $ 0,00290674 до $ 0,00308936, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IGT за все время составляет $ 0,680328, а минимальная – $ 0,00274739.

Что касается краткосрочной динамики, IGT изменился на +0,51% за последний час, на -1,36% за 24 часа и на -10,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Infinitar Governance Token (IGT)

$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M

--
----

$ 3,01M
$ 3,01M$ 3,01M

468,53M
468,53M 468,53M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Infinitar Governance Token составляет $ 1,41M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IGT составляет 468,53M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,01M.

История цен Infinitar Governance Token (IGT) в USD

За сегодня изменение цены Infinitar Governance Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Infinitar Governance Token на USD составило $ -0,0016983980.
За последние 60 дней изменение цены Infinitar Governance Token на USD составило $ -0,0028925082.
За последние 90 дней изменение цены Infinitar Governance Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,36%
30 дней$ -0,0016983980-56,50%
60 дней$ -0,0028925082-96,23%
90 дней$ 0--

Что такое Infinitar Governance Token (IGT)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Infinitar Governance Token (IGT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Infinitar Governance Token (USD)

Сколько будет стоить Infinitar Governance Token (IGT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Infinitar Governance Token (IGT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Infinitar Governance Token.

Проверьте прогноз цены Infinitar Governance Token!

IGT на местную валюту

Токеномика Infinitar Governance Token (IGT)

Понимание токеномики Infinitar Governance Token (IGT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IGT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Infinitar Governance Token (IGT)

Сколько стоит Infinitar Governance Token (IGT) на сегодня?
Актуальная цена IGT в USD – 0,00300557 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IGT в USD?
Текущая цена IGT в USD составляет $ 0,00300557. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Infinitar Governance Token?
Рыночная капитализация IGT составляет $ 1,41M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IGT?
Циркулирующее предложение IGT составляет 468,53M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IGT?
IGT достиг максимальной цены (ATH) в 0,680328 USD.
Какова была минимальная цена IGT за все время (ATL)?
IGT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00274739 USD.
Каков объем торгов IGT?
Объем торгов за последние 24 часа для IGT составляет -- USD.
Вырастет ли IGT в цене в этом году?
IGT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IGT для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.