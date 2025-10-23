Что такое InfiniFi USD (IUSD)

Сколько будет стоить InfiniFi USD (IUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов InfiniFi USD (IUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

Токеномика InfiniFi USD (IUSD)

Понимание токеномики InfiniFi USD (IUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о InfiniFi USD (IUSD) Сколько стоит InfiniFi USD (IUSD) на сегодня? Актуальная цена IUSD в USD – 0,999748 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IUSD в USD? $ 0,999748 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация InfiniFi USD? Рыночная капитализация IUSD составляет $ 157,49M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IUSD? Циркулирующее предложение IUSD составляет 157,53M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IUSD? IUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,11 USD . Какова была минимальная цена IUSD за все время (ATL)? IUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,903172 USD . Каков объем торгов IUSD? Объем торгов за последние 24 часа для IUSD составляет -- USD . Вырастет ли IUSD в цене в этом году? IUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IUSD для более подробного анализа.

