Текущая цена InfiniFi USD сегодня составляет 0,999748 USD. Следите за обновлениями цены IUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IUSD прямо сейчас на MEXC.

Логотип InfiniFi USD

Цена InfiniFi USD (IUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 IUSD в USD:

$0,999748
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены InfiniFi USD (IUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:46:07 (UTC+8)

Информация о ценах InfiniFi USD (IUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,999336
Мин 24Ч
$ 1,0
Макс 24Ч

$ 0,999336
$ 1,0
$ 1,11
$ 0,903172
+0,01%

+0,03%

-0,03%

-0,03%

Текущая цена InfiniFi USD (IUSD) составляет $0,999748. За последние 24 часа IUSD торговался в диапазоне от $ 0,999336 до $ 1,0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IUSD за все время составляет $ 1,11, а минимальная – $ 0,903172.

Что касается краткосрочной динамики, IUSD изменился на +0,01% за последний час, на +0,03% за 24 часа и на -0,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация InfiniFi USD (IUSD)

$ 157,49M
--
$ 157,49M
157,53M
157 528 286,224682
Текущая рыночная капитализация InfiniFi USD составляет $ 157,49M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IUSD составляет 157,53M, а общее предложение – 157528286.224682. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157,49M.

История цен InfiniFi USD (IUSD) в USD

За сегодня изменение цены InfiniFi USD на USD составило $ +0,00029608.
За последние 30 дней изменение цены InfiniFi USD на USD составило $ -0,0000497874.
За последние 60 дней изменение цены InfiniFi USD на USD составило $ +0,0000298924.
За последние 90 дней изменение цены InfiniFi USD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00029608+0,03%
30 дней$ -0,0000497874-0,00%
60 дней$ +0,0000298924+0,00%
90 дней$ 0--

Что такое InfiniFi USD (IUSD)

Источник InfiniFi USD (IUSD)

Whitepaper

Прогноз цены InfiniFi USD (USD)

Сколько будет стоить InfiniFi USD (IUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов InfiniFi USD (IUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для InfiniFi USD.

Проверьте прогноз цены InfiniFi USD!

IUSD на местную валюту

Токеномика InfiniFi USD (IUSD)

Понимание токеномики InfiniFi USD (IUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о InfiniFi USD (IUSD)

Сколько стоит InfiniFi USD (IUSD) на сегодня?
Актуальная цена IUSD в USD – 0,999748 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IUSD в USD?
Текущая цена IUSD в USD составляет $ 0,999748. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация InfiniFi USD?
Рыночная капитализация IUSD составляет $ 157,49M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IUSD?
Циркулирующее предложение IUSD составляет 157,53M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IUSD?
IUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,11 USD.
Какова была минимальная цена IUSD за все время (ATL)?
IUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,903172 USD.
Каков объем торгов IUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для IUSD составляет -- USD.
Вырастет ли IUSD в цене в этом году?
IUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IUSD для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.