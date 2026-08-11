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Текущая цена Ignition Staked FOGO сегодня составляет 0,01006979 USD. Рыночная капитализация IFOGO составляет 1 352 385 USD. Отслеживайте обновления цен IFOGO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ignition Staked FOGO сегодня составляет 0,01006979 USD. Рыночная капитализация IFOGO составляет 1 352 385 USD. Отслеживайте обновления цен IFOGO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Ignition Staked FOGO (IFOGO)

Не в листинге

Текущая цена 1 IFOGO в USD:

$0,0100065
$0,0100065$0,0100065
+0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ignition Staked FOGO (IFOGO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:59:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ignition Staked FOGO

Текущая цена Ignition Staked FOGO (IFOGO) сегодня составляет $ 0,01006979 с изменением 4,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IFOGO на USD составляет $ 0,01006979 за IFOGO.

На данный момент Ignition Staked FOGO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 352 385, при оборотном предложении 134,30M IFOGO. В течение последних 24 часов, IFOGO торговался в диапазоне от $ 0,00961564 (минимум) до $ 0,01054988 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02720128, тогда как исторический минимум составил $ 0,00867413.

В краткосрочной перспективе IFOGO изменился на -0,45% за последний час и на +5,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,13K.

Рыночная информация Ignition Staked FOGO (IFOGO)

$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M

$ 1,13K
$ 1,13K$ 1,13K

$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M

134,30M
134,30M 134,30M

134 300 967,5026702
134 300 967,5026702 134 300 967,5026702

Текущая рыночная капитализация Ignition Staked FOGO составляет $ 1,35M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,13K. Циркулируещее обращение IFOGO составляет 134,30M, а общее предложение – 134300967.5026702. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,35M.

История цен Ignition Staked FOGO в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00961564
$ 0,00961564$ 0,00961564
Мин 24Ч
$ 0,01054988
$ 0,01054988$ 0,01054988
Макс 24Ч

$ 0,00961564
$ 0,00961564$ 0,00961564

$ 0,01054988
$ 0,01054988$ 0,01054988

$ 0,02720128
$ 0,02720128$ 0,02720128

$ 0,00867413
$ 0,00867413$ 0,00867413

-0,45%

+4,73%

+5,58%

+5,58%

История цен Ignition Staked FOGO (IFOGO) в USD

За сегодня изменение цены Ignition Staked FOGO на USD составило $ +0,00045433.
За последние 30 дней изменение цены Ignition Staked FOGO на USD составило $ -0,0007159560.
За последние 60 дней изменение цены Ignition Staked FOGO на USD составило $ -0,0022794208.
За последние 90 дней изменение цены Ignition Staked FOGO на USD составило $ -0,000000003634794625.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00045433+4,73%
30 дней$ -0,0007159560-7,10%
60 дней$ -0,0022794208-22,63%
90 дней$ -0,000000003634794625-0,00%

Прогноз цены Ignition Staked FOGO

Прогноз цены Ignition Staked FOGO (IFOGO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IFOGO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Ignition Staked FOGO (IFOGO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ignition Staked FOGO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Ignition Staked FOGO (IFOGO)

Официальный веб-сайт

Категория :

Fogo EcosystemLiquid Staking Tokens

О Ignition Staked FOGO

Какова текущая цена Ignition Staked FOGO?

Ignition Staked FOGO (IFOGO) торгуется по цене ₽0.753435518004042608000, что отражает изменение цены на уровне 4.72% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Ignition Staked FOGO в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Liquid Staking Tokens,Fogo Ecosystem, IFOGO часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется IFOGO?

За последние 24 часа объем торгов IFOGO составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Ignition Staked FOGO в обращении?

Сегодня в обращении находится 134300967.5026702 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг IFOGO?

В настоящее время Ignition Staked FOGO занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽101187303.1131629520000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Ignition Staked FOGO за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 4.72%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Ignition Staked FOGO соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Liquid Staking Tokens,Fogo Ecosystem IFOGO демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:59:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ignition Staked FOGO (IFOGO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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