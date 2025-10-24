Текущая цена Iggy The Iguana сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены IGGY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IGGY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Iggy The Iguana сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены IGGY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IGGY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о IGGY

Информация о цене IGGY

Официальный сайт IGGY

Токеномика IGGY

Прогноз цен IGGY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Iggy The Iguana

Цена Iggy The Iguana (IGGY)

Не в листинге

Текущая цена 1 IGGY в USD:

$0,00014299
$0,00014299$0,00014299
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Iggy The Iguana (IGGY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:46:06 (UTC+8)

Информация о ценах Iggy The Iguana (IGGY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00110577
$ 0,00110577$ 0,00110577

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

+0,15%

-10,93%

-10,93%

Текущая цена Iggy The Iguana (IGGY) составляет --. За последние 24 часа IGGY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IGGY за все время составляет $ 0,00110577, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, IGGY изменился на +0,10% за последний час, на +0,15% за 24 часа и на -10,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Iggy The Iguana (IGGY)

$ 142,79K
$ 142,79K$ 142,79K

--
----

$ 142,79K
$ 142,79K$ 142,79K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Iggy The Iguana составляет $ 142,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IGGY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 142,79K.

История цен Iggy The Iguana (IGGY) в USD

За сегодня изменение цены Iggy The Iguana на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Iggy The Iguana на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Iggy The Iguana на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Iggy The Iguana на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,15%
30 дней$ 0-75,38%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Iggy The Iguana (IGGY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Iggy The Iguana (USD)

Сколько будет стоить Iggy The Iguana (IGGY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Iggy The Iguana (IGGY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Iggy The Iguana.

Проверьте прогноз цены Iggy The Iguana!

IGGY на местную валюту

Токеномика Iggy The Iguana (IGGY)

Понимание токеномики Iggy The Iguana (IGGY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IGGY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Iggy The Iguana (IGGY)

Сколько стоит Iggy The Iguana (IGGY) на сегодня?
Актуальная цена IGGY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IGGY в USD?
Текущая цена IGGY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Iggy The Iguana?
Рыночная капитализация IGGY составляет $ 142,79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IGGY?
Циркулирующее предложение IGGY составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IGGY?
IGGY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00110577 USD.
Какова была минимальная цена IGGY за все время (ATL)?
IGGY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов IGGY?
Объем торгов за последние 24 часа для IGGY составляет -- USD.
Вырастет ли IGGY в цене в этом году?
IGGY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IGGY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:46:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Iggy The Iguana (IGGY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.