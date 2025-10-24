Текущая цена IdeaFoundry Subsidies Agent сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SUBS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUBS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена IdeaFoundry Subsidies Agent сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SUBS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUBS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SUBS

Информация о цене SUBS

Whitepaper SUBS

Официальный сайт SUBS

Токеномика SUBS

Прогноз цен SUBS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип IdeaFoundry Subsidies Agent

Цена IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Не в листинге

Текущая цена 1 SUBS в USD:

--
----
+6,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:01:59 (UTC+8)

Информация о ценах IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,16%

+6,40%

-0,14%

-0,14%

Текущая цена IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) составляет --. За последние 24 часа SUBS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUBS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SUBS изменился на +0,16% за последний час, на +6,40% за 24 часа и на -0,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

$ 12,89K
$ 12,89K$ 12,89K

--
----

$ 12,89K
$ 12,89K$ 12,89K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация IdeaFoundry Subsidies Agent составляет $ 12,89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUBS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,89K.

История цен IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) в USD

За сегодня изменение цены IdeaFoundry Subsidies Agent на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены IdeaFoundry Subsidies Agent на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены IdeaFoundry Subsidies Agent на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены IdeaFoundry Subsidies Agent на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,40%
30 дней$ 0-2,28%
60 дней$ 0-44,93%
90 дней$ 0--

Что такое IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.

This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.

It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены IdeaFoundry Subsidies Agent (USD)

Сколько будет стоить IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для IdeaFoundry Subsidies Agent.

Проверьте прогноз цены IdeaFoundry Subsidies Agent!

SUBS на местную валюту

Токеномика IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Понимание токеномики IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUBS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Сколько стоит IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) на сегодня?
Актуальная цена SUBS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SUBS в USD?
Текущая цена SUBS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация IdeaFoundry Subsidies Agent?
Рыночная капитализация SUBS составляет $ 12,89K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SUBS?
Циркулирующее предложение SUBS составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SUBS?
SUBS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SUBS за все время (ATL)?
SUBS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SUBS?
Объем торгов за последние 24 часа для SUBS составляет -- USD.
Вырастет ли SUBS в цене в этом году?
SUBS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUBS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:01:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.