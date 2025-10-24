Что такое Hypr (HYPR)

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT. Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

Прогноз цены Hypr (USD)

Сколько будет стоить Hypr (HYPR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hypr (HYPR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hypr.

HYPR на местную валюту

Токеномика Hypr (HYPR)

Понимание токеномики Hypr (HYPR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HYPR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hypr (HYPR) Сколько стоит Hypr (HYPR) на сегодня? Актуальная цена HYPR в USD – 0,00156841 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HYPR в USD? $ 0,00156841 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HYPR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hypr? Рыночная капитализация HYPR составляет $ 1,19M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HYPR? Циркулирующее предложение HYPR составляет 756,70M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HYPR? HYPR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00874279 USD . Какова была минимальная цена HYPR за все время (ATL)? HYPR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00118399 USD . Каков объем торгов HYPR? Объем торгов за последние 24 часа для HYPR составляет -- USD . Вырастет ли HYPR в цене в этом году? HYPR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HYPR для более подробного анализа.

