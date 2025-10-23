Текущая цена Hyperbeat Ultra HYPE сегодня составляет 40,81 USD. Следите за обновлениями цены HBHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HBHYPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hyperbeat Ultra HYPE сегодня составляет 40,81 USD. Следите за обновлениями цены HBHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HBHYPE прямо сейчас на MEXC.

Цена Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Текущая цена 1 HBHYPE в USD:

$40,81
$40,81$40,81
+10,70%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников.
USD
График цены Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) в реальном времени
Информация о ценах Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 35,76
$ 35,76$ 35,76
Мин 24Ч
$ 41,5
$ 41,5$ 41,5
Макс 24Ч

$ 35,76
$ 35,76$ 35,76

$ 41,5
$ 41,5$ 41,5

$ 60,1
$ 60,1$ 60,1

$ 29,65
$ 29,65$ 29,65

-1,50%

+10,71%

+2,83%

+2,83%

Текущая цена Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) составляет $40,81. За последние 24 часа HBHYPE торговался в диапазоне от $ 35,76 до $ 41,5, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HBHYPE за все время составляет $ 60,1, а минимальная – $ 29,65.

Что касается краткосрочной динамики, HBHYPE изменился на -1,50% за последний час, на +10,71% за 24 часа и на +2,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

$ 33,48M
$ 33,48M$ 33,48M

--
----

$ 33,48M
$ 33,48M$ 33,48M

820,71K
820,71K 820,71K

820 706,0490376193
820 706,0490376193 820 706,0490376193

Текущая рыночная капитализация Hyperbeat Ultra HYPE составляет $ 33,48M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HBHYPE составляет 820,71K, а общее предложение – 820706.0490376193. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 33,48M.

История цен Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) в USD

За сегодня изменение цены Hyperbeat Ultra HYPE на USD составило $ +3,95.
За последние 30 дней изменение цены Hyperbeat Ultra HYPE на USD составило $ -6,5094398600.
За последние 60 дней изменение цены Hyperbeat Ultra HYPE на USD составило $ -3,4014686090.
За последние 90 дней изменение цены Hyperbeat Ultra HYPE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,95+10,71%
30 дней$ -6,5094398600-15,95%
60 дней$ -3,4014686090-8,33%
90 дней$ 0--

Что такое Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Прогноз цены Hyperbeat Ultra HYPE (USD)

Сколько будет стоить Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hyperbeat Ultra HYPE.

Проверьте прогноз цены Hyperbeat Ultra HYPE!

HBHYPE на местную валюту

Токеномика Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Понимание токеномики Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HBHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Сколько стоит Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) на сегодня?
Актуальная цена HBHYPE в USD – 40,81 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HBHYPE в USD?
Текущая цена HBHYPE в USD составляет $ 40,81. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hyperbeat Ultra HYPE?
Рыночная капитализация HBHYPE составляет $ 33,48M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HBHYPE?
Циркулирующее предложение HBHYPE составляет 820,71K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HBHYPE?
HBHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 60,1 USD.
Какова была минимальная цена HBHYPE за все время (ATL)?
HBHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,65 USD.
Каков объем торгов HBHYPE?
Объем торгов за последние 24 часа для HBHYPE составляет -- USD.
Вырастет ли HBHYPE в цене в этом году?
HBHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HBHYPE для более подробного анализа.
