Согласно вашему прогнозу, Hyperbeat Ultra HYPE потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 40,99.

Согласно вашему прогнозу, Hyperbeat Ultra HYPE потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 43,0395.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена HBHYPE составляет $ 45,1914 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена HBHYPE в 2028 году составит $ 47,4510 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HBHYPE в 2029 году составит $ 49,8236 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HBHYPE в 2030 году составит $ 52,3147 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Hyperbeat Ultra HYPE потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 85,2152.

В 2050 году цена Hyperbeat Ultra HYPE потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 138,8066.