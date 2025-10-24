Информация о ценах Human 300 (HUMAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0.00236723$ 0.00236723 $ 0.00236723 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -- Изменение цены (1Д) -- Изменение цены (7Д) -80.38% Изменение цены (7Д) -80.38%

Текущая цена Human 300 (HUMAN) составляет --. За последние 24 часа HUMAN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HUMAN за все время составляет $ 0.00236723, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, HUMAN изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -80.38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Human 300 (HUMAN)

Рыночная капитализация $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Оборотное предложение 923.08M 923.08M 923.08M Общее предложение 999,999,982.4169964 999,999,982.4169964 999,999,982.4169964

