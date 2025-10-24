Текущая цена Human 300 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HUMAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HUMAN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Human 300 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HUMAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HUMAN прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-24 02:01:14 (UTC+8)

Информация о ценах Human 300 (HUMAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-80.38%

-80.38%

Текущая цена Human 300 (HUMAN) составляет --. За последние 24 часа HUMAN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HUMAN за все время составляет $ 0.00236723, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, HUMAN изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -80.38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Human 300 (HUMAN)

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.08M
923.08M 923.08M

999,999,982.4169964
999,999,982.4169964 999,999,982.4169964

Текущая рыночная капитализация Human 300 составляет $ 6.79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HUMAN составляет 923.08M, а общее предложение – 999999982.4169964. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7.36K.

История цен Human 300 (HUMAN) в USD

За сегодня изменение цены Human 300 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Human 300 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Human 300 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Human 300 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-97.17%
60 дней$ 0-97.68%
90 дней$ 0--

Что такое Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

Источник Human 300 (HUMAN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Токеномика Human 300 (HUMAN)

Понимание токеномики Human 300 (HUMAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HUMAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Human 300 (HUMAN)

Сколько стоит Human 300 (HUMAN) на сегодня?
Актуальная цена HUMAN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HUMAN в USD?
Текущая цена HUMAN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Human 300?
Рыночная капитализация HUMAN составляет $ 6.79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HUMAN?
Циркулирующее предложение HUMAN составляет 923.08M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HUMAN?
HUMAN достиг максимальной цены (ATH) в 0.00236723 USD.
Какова была минимальная цена HUMAN за все время (ATL)?
HUMAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов HUMAN?
Объем торгов за последние 24 часа для HUMAN составляет -- USD.
Вырастет ли HUMAN в цене в этом году?
HUMAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HUMAN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:01:14 (UTC+8)

