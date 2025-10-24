Что такое Huey (HUEY)

Huey is a community-driven token launched on the Base blockchain. The project's purpose is to combine meme culture with transparent tokenomics, offering an accessible way for users to participate in the Base ecosystem. Huey aims to foster community engagement through social media, art, and gamified experiences, while maintaining credibility through renounced contracts, locked liquidity, and open communication. By building around a fun and recognizable mascot, Huey promotes inclusivity, participation, and long-term engagement rather than speculation alone.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Huey (HUEY) Сколько стоит Huey (HUEY) на сегодня? Актуальная цена HUEY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HUEY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HUEY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Huey? Рыночная капитализация HUEY составляет $ 11,71K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HUEY? Циркулирующее предложение HUEY составляет 924,98M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HUEY? HUEY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена HUEY за все время (ATL)? HUEY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HUEY? Объем торгов за последние 24 часа для HUEY составляет -- USD . Вырастет ли HUEY в цене в этом году? HUEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HUEY для более подробного анализа.

