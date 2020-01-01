Токеномика Hot Doge (HOTDOGE)

Токеномика Hot Doge (HOTDOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о Hot Doge (HOTDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hot Doge (HOTDOGE)

Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption.

With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).

Официальный сайт:
https://hotdoge.fun/

Токеномика и анализ цен Hot Doge (HOTDOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hot Doge (HOTDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,11K
$ 15,11K$ 15,11K
Общее предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
Оборотное предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,11K
$ 15,11K$ 15,11K
Исторический максимум:
$ 0,02184205
$ 0,02184205$ 0,02184205
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hot Doge (HOTDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hot Doge (HOTDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOTDOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOTDOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTDOGE, изучите текущую цену HOTDOGE!

Прогноз цены HOTDOGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.