Токеномика hood rat (HOODRAT) Откройте для себя ключевую информацию о hood rat (HOODRAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о hood rat (HOODRAT) HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement. Официальный сайт: https://www.hoodratsol.com/ Купить HOODRAT сейчас!

Токеномика и анализ цен hood rat (HOODRAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене hood rat (HOODRAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,86K $ 98,86K $ 98,86K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,86K $ 98,86K $ 98,86K Исторический максимум: $ 0,00184219 $ 0,00184219 $ 0,00184219 Исторический минимум: $ 0,00007253 $ 0,00007253 $ 0,00007253 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене hood rat (HOODRAT)

Токеномика hood rat (HOODRAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики hood rat (HOODRAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOODRAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOODRAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOODRAT, изучите текущую цену HOODRAT!

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