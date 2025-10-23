Что такое Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟 --- CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Источник Holy Coin (HOLY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Holy Coin (USD)

Сколько будет стоить Holy Coin (HOLY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Holy Coin (HOLY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Holy Coin.

HOLY на местную валюту

Токеномика Holy Coin (HOLY)

Понимание токеномики Holy Coin (HOLY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOLY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Holy Coin (HOLY) Сколько стоит Holy Coin (HOLY) на сегодня? Актуальная цена HOLY в USD – 0,00107702 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HOLY в USD? $ 0,00107702 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HOLY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Holy Coin? Рыночная капитализация HOLY составляет $ 1,07M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HOLY? Циркулирующее предложение HOLY составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HOLY? HOLY достиг максимальной цены (ATH) в 0,01553962 USD . Какова была минимальная цена HOLY за все время (ATL)? HOLY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004415 USD . Каков объем торгов HOLY? Объем торгов за последние 24 часа для HOLY составляет -- USD . Вырастет ли HOLY в цене в этом году? HOLY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLY для более подробного анализа.

