Текущая цена Holy Coin сегодня составляет 0,00107702 USD. Следите за обновлениями цены HOLY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOLY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Holy Coin сегодня составляет 0,00107702 USD. Следите за обновлениями цены HOLY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOLY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Holy Coin

Цена Holy Coin (HOLY)

Не в листинге

Текущая цена 1 HOLY в USD:

$0,00107702
+1,20%1D
mexc
USD
График цены Holy Coin (HOLY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:44:39 (UTC+8)

Информация о ценах Holy Coin (HOLY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00100407
Мин 24Ч
$ 0,00113005
Макс 24Ч

$ 0,00100407
$ 0,00113005
$ 0,01553962
$ 0,00004415
-1,34%

+1,23%

-29,58%

-29,58%

Текущая цена Holy Coin (HOLY) составляет $0,00107702. За последние 24 часа HOLY торговался в диапазоне от $ 0,00100407 до $ 0,00113005, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HOLY за все время составляет $ 0,01553962, а минимальная – $ 0,00004415.

Что касается краткосрочной динамики, HOLY изменился на -1,34% за последний час, на +1,23% за 24 часа и на -29,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Holy Coin (HOLY)

$ 1,07M
--
----

$ 1,07M
999,96M
999 959 419,533402
Текущая рыночная капитализация Holy Coin составляет $ 1,07M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOLY составляет 999,96M, а общее предложение – 999959419.533402. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,07M.

История цен Holy Coin (HOLY) в USD

За сегодня изменение цены Holy Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Holy Coin на USD составило $ +0,0021993532.
За последние 60 дней изменение цены Holy Coin на USD составило $ +0,0159797876.
За последние 90 дней изменение цены Holy Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,23%
30 дней$ +0,0021993532+204,21%
60 дней$ +0,0159797876+1 483,70%
90 дней$ 0--

Что такое Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Источник Holy Coin (HOLY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Holy Coin (USD)

Сколько будет стоить Holy Coin (HOLY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Holy Coin (HOLY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Holy Coin.

Проверьте прогноз цены Holy Coin!

HOLY на местную валюту

Токеномика Holy Coin (HOLY)

Понимание токеномики Holy Coin (HOLY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOLY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Holy Coin (HOLY)

Сколько стоит Holy Coin (HOLY) на сегодня?
Актуальная цена HOLY в USD – 0,00107702 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HOLY в USD?
Текущая цена HOLY в USD составляет $ 0,00107702. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Holy Coin?
Рыночная капитализация HOLY составляет $ 1,07M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HOLY?
Циркулирующее предложение HOLY составляет 999,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HOLY?
HOLY достиг максимальной цены (ATH) в 0,01553962 USD.
Какова была минимальная цена HOLY за все время (ATL)?
HOLY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004415 USD.
Каков объем торгов HOLY?
Объем торгов за последние 24 часа для HOLY составляет -- USD.
Вырастет ли HOLY в цене в этом году?
HOLY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLY для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

