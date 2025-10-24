Текущая цена HLP0 сегодня составляет 1,031 USD. Следите за обновлениями цены HLP0 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HLP0 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена HLP0 сегодня составляет 1,031 USD. Следите за обновлениями цены HLP0 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HLP0 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HLP0

Информация о цене HLP0

Официальный сайт HLP0

Токеномика HLP0

Прогноз цен HLP0

Логотип HLP0

Цена HLP0 (HLP0)

Не в листинге

Текущая цена 1 HLP0 в USD:

$1,031
+0,40%1D
mexc
USD
График цены HLP0 (HLP0) в реальном времени
Информация о ценах HLP0 (HLP0) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,016
Мин 24Ч
$ 1,04
Макс 24Ч

$ 1,016
$ 1,04
$ 1,27
$ 0,72955
--

+0,42%

+1,21%

+1,21%

Текущая цена HLP0 (HLP0) составляет $1,031. За последние 24 часа HLP0 торговался в диапазоне от $ 1,016 до $ 1,04, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HLP0 за все время составляет $ 1,27, а минимальная – $ 0,72955.

Что касается краткосрочной динамики, HLP0 изменился на -- за последний час, на +0,42% за 24 часа и на +1,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация HLP0 (HLP0)

$ 446,67K
--
$ 446,67K
433,29K
433 286,358737
Текущая рыночная капитализация HLP0 составляет $ 446,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HLP0 составляет 433,29K, а общее предложение – 433286.358737. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 446,67K.

История цен HLP0 (HLP0) в USD

За сегодня изменение цены HLP0 на USD составило $ +0,00435865.
За последние 30 дней изменение цены HLP0 на USD составило $ +0,0079670525.
За последние 60 дней изменение цены HLP0 на USD составило $ +0,0103149488.
За последние 90 дней изменение цены HLP0 на USD составило $ +0,0214541256821926.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00435865+0,42%
30 дней$ +0,0079670525+0,77%
60 дней$ +0,0103149488+1,00%
90 дней$ +0,0214541256821926+2,13%

Что такое HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

Источник HLP0 (HLP0)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены HLP0 (USD)

Сколько будет стоить HLP0 (HLP0) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HLP0 (HLP0) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HLP0.

Проверьте прогноз цены HLP0!

HLP0 на местную валюту

Токеномика HLP0 (HLP0)

Понимание токеномики HLP0 (HLP0) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HLP0 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HLP0 (HLP0)

Сколько стоит HLP0 (HLP0) на сегодня?
Актуальная цена HLP0 в USD – 1,031 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HLP0 в USD?
Текущая цена HLP0 в USD составляет $ 1,031. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация HLP0?
Рыночная капитализация HLP0 составляет $ 446,67K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HLP0?
Циркулирующее предложение HLP0 составляет 433,29K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HLP0?
HLP0 достиг максимальной цены (ATH) в 1,27 USD.
Какова была минимальная цена HLP0 за все время (ATL)?
HLP0 достиг минимальной цены (ATL) в 0,72955 USD.
Каков объем торгов HLP0?
Объем торгов за последние 24 часа для HLP0 составляет -- USD.
Вырастет ли HLP0 в цене в этом году?
HLP0 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HLP0 для более подробного анализа.
