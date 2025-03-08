Цена Hinagi (HINAGI)
Текущая цена Hinagi (HINAGI) сегодня составляет 0.00020377 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 120.02K USD. Цена HINAGI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hinagi:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.49K USD
- Изменение цены Hinagi в течение дня составляет +0.33%
- Оборотное предложение составляет 588.80M USD
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За сегодня изменение цены Hinagi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hinagi на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hinagi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hinagi на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.33%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Hinagi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2.12%
+0.33%
-19.06%
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