Что такое Hexly ($HEX)

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam. The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance. Hexly's utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth. Hexly is more than a security tool—it's a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

Источник Hexly ($HEX) Официальный веб-сайт

Токеномика Hexly ($HEX)

Понимание токеномики Hexly ($HEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $HEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hexly ($HEX) Сколько стоит Hexly ($HEX) на сегодня? Актуальная цена $HEX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена $HEX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена $HEX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hexly? Рыночная капитализация $HEX составляет $ 10,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение $HEX? Циркулирующее предложение $HEX составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) $HEX? $HEX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00383109 USD . Какова была минимальная цена $HEX за все время (ATL)? $HEX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов $HEX? Объем торгов за последние 24 часа для $HEX составляет -- USD . Вырастет ли $HEX в цене в этом году? $HEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $HEX для более подробного анализа.

