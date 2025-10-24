Текущая цена HERMES сегодня составляет 0,02352181 USD. Следите за обновлениями цены HERMES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HERMES прямо сейчас на MEXC.Текущая цена HERMES сегодня составляет 0,02352181 USD. Следите за обновлениями цены HERMES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HERMES прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HERMES

Информация о цене HERMES

Официальный сайт HERMES

Токеномика HERMES

Прогноз цен HERMES

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип HERMES

Цена HERMES (HERMES)

Не в листинге

Текущая цена 1 HERMES в USD:

$0,02352181
$0,02352181$0,02352181
+15,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены HERMES (HERMES) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:44:37 (UTC+8)

Информация о ценах HERMES (HERMES) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01960026
$ 0,01960026$ 0,01960026
Мин 24Ч
$ 0,02416664
$ 0,02416664$ 0,02416664
Макс 24Ч

$ 0,01960026
$ 0,01960026$ 0,01960026

$ 0,02416664
$ 0,02416664$ 0,02416664

$ 0,18065
$ 0,18065$ 0,18065

$ 0,01960026
$ 0,01960026$ 0,01960026

-2,62%

+15,53%

-27,51%

-27,51%

Текущая цена HERMES (HERMES) составляет $0,02352181. За последние 24 часа HERMES торговался в диапазоне от $ 0,01960026 до $ 0,02416664, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HERMES за все время составляет $ 0,18065, а минимальная – $ 0,01960026.

Что касается краткосрочной динамики, HERMES изменился на -2,62% за последний час, на +15,53% за 24 часа и на -27,51% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация HERMES (HERMES)

$ 452,28K
$ 452,28K$ 452,28K

--
----

$ 452,28K
$ 452,28K$ 452,28K

19,23M
19,23M 19,23M

19 231 371,54556538
19 231 371,54556538 19 231 371,54556538

Текущая рыночная капитализация HERMES составляет $ 452,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HERMES составляет 19,23M, а общее предложение – 19231371.54556538. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 452,28K.

История цен HERMES (HERMES) в USD

За сегодня изменение цены HERMES на USD составило $ +0,00316146.
За последние 30 дней изменение цены HERMES на USD составило $ -0,0119936391.
За последние 60 дней изменение цены HERMES на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены HERMES на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00316146+15,53%
30 дней$ -0,0119936391-50,98%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HERMES (HERMES)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены HERMES (USD)

Сколько будет стоить HERMES (HERMES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HERMES (HERMES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HERMES.

Проверьте прогноз цены HERMES!

HERMES на местную валюту

Токеномика HERMES (HERMES)

Понимание токеномики HERMES (HERMES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HERMES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HERMES (HERMES)

Сколько стоит HERMES (HERMES) на сегодня?
Актуальная цена HERMES в USD – 0,02352181 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HERMES в USD?
Текущая цена HERMES в USD составляет $ 0,02352181. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация HERMES?
Рыночная капитализация HERMES составляет $ 452,28K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HERMES?
Циркулирующее предложение HERMES составляет 19,23M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HERMES?
HERMES достиг максимальной цены (ATH) в 0,18065 USD.
Какова была минимальная цена HERMES за все время (ATL)?
HERMES достиг минимальной цены (ATL) в 0,01960026 USD.
Каков объем торгов HERMES?
Объем торгов за последние 24 часа для HERMES составляет -- USD.
Вырастет ли HERMES в цене в этом году?
HERMES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HERMES для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:44:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HERMES (HERMES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.