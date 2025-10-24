Что такое HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity. Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems. Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity. Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HERMES (HERMES) Официальный веб-сайт

Прогноз цены HERMES (USD)

Сколько будет стоить HERMES (HERMES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HERMES (HERMES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HERMES.

Проверьте прогноз цены HERMES!

HERMES на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика HERMES (HERMES)

Понимание токеномики HERMES (HERMES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HERMES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HERMES (HERMES) Сколько стоит HERMES (HERMES) на сегодня? Актуальная цена HERMES в USD – 0,02352181 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HERMES в USD? $ 0,02352181 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HERMES в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HERMES? Рыночная капитализация HERMES составляет $ 452,28K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HERMES? Циркулирующее предложение HERMES составляет 19,23M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HERMES? HERMES достиг максимальной цены (ATH) в 0,18065 USD . Какова была минимальная цена HERMES за все время (ATL)? HERMES достиг минимальной цены (ATL) в 0,01960026 USD . Каков объем торгов HERMES? Объем торгов за последние 24 часа для HERMES составляет -- USD . Вырастет ли HERMES в цене в этом году? HERMES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HERMES для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии HERMES (HERMES)