Согласно вашему прогнозу, HERMES потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,025505.

Согласно вашему прогнозу, HERMES потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,026780.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена HERMES составляет $ 0,028120 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена HERMES в 2028 году составит $ 0,029526 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HERMES в 2029 году составит $ 0,031002 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HERMES в 2030 году составит $ 0,032552 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена HERMES потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,053024.

В 2050 году цена HERMES потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,086371.