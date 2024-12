Что такое Hat (HAT)

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

