Токеномика и анализ цен Hat (HAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hat (HAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,63K $ 30,63K $ 30,63K Общее предложение: $ 61,96M $ 61,96M $ 61,96M Оборотное предложение: $ 14,42M $ 14,42M $ 14,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 131,58K $ 131,58K $ 131,58K Исторический максимум: $ 0,0469251 $ 0,0469251 $ 0,0469251 Исторический минимум: $ 0,00189012 $ 0,00189012 $ 0,00189012 Текущая цена: $ 0,00212378 $ 0,00212378 $ 0,00212378 Узнайте больше о цене Hat (HAT) Купить HAT сейчас!

Информация о Hat (HAT) Официальный сайт: https://hats.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/view/rwyxqeit95wm4jxa

Токеномика Hat (HAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hat (HAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAT, изучите текущую цену HAT!

Прогноз цены HAT Хотите узнать, куда может двигаться HAT? Наша страница прогноза цены HAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HAT прямо сейчас!

