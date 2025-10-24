Текущая цена Guardian Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GUARDIAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GUARDIAN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Guardian Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GUARDIAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GUARDIAN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Guardian Token

Цена Guardian Token (GUARDIAN)

Не в листинге

Текущая цена 1 GUARDIAN в USD:

$0,00056786
$0,00056786$0,00056786
0,00%1D
График цены Guardian Token (GUARDIAN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:43:54 (UTC+8)

Информация о ценах Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5,09%

+5,09%

Текущая цена Guardian Token (GUARDIAN) составляет --. За последние 24 часа GUARDIAN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GUARDIAN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GUARDIAN изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +5,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Guardian Token (GUARDIAN)

$ 393,70K
$ 393,70K$ 393,70K

--
----

$ 393,70K
$ 393,70K$ 393,70K

693,31M
693,31M 693,31M

693 308 389,030029
693 308 389,030029 693 308 389,030029

Текущая рыночная капитализация Guardian Token составляет $ 393,70K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GUARDIAN составляет 693,31M, а общее предложение – 693308389.030029. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 393,70K.

История цен Guardian Token (GUARDIAN) в USD

За сегодня изменение цены Guardian Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Guardian Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Guardian Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Guardian Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-30,41%
60 дней$ 0-22,25%
90 дней$ 0--

Что такое Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

Прогноз цены Guardian Token (USD)

Сколько будет стоить Guardian Token (GUARDIAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Guardian Token (GUARDIAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Guardian Token.

Токеномика Guardian Token (GUARDIAN)

Понимание токеномики Guardian Token (GUARDIAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GUARDIAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Guardian Token (GUARDIAN)

Сколько стоит Guardian Token (GUARDIAN) на сегодня?
Актуальная цена GUARDIAN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GUARDIAN в USD?
Текущая цена GUARDIAN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Guardian Token?
Рыночная капитализация GUARDIAN составляет $ 393,70K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GUARDIAN?
Циркулирующее предложение GUARDIAN составляет 693,31M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GUARDIAN?
GUARDIAN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GUARDIAN за все время (ATL)?
GUARDIAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GUARDIAN?
Объем торгов за последние 24 часа для GUARDIAN составляет -- USD.
Вырастет ли GUARDIAN в цене в этом году?
GUARDIAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GUARDIAN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Guardian Token (GUARDIAN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.