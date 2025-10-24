Текущая цена GT3 Finance сегодня составляет 0,00570193 USD. Следите за обновлениями цены GT3 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GT3 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена GT3 Finance сегодня составляет 0,00570193 USD. Следите за обновлениями цены GT3 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GT3 прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 GT3 в USD:

$0,00568799
$0,00568799$0,00568799
-0,60%1D
График цены GT3 Finance (GT3) в реальном времени
Информация о ценах GT3 Finance (GT3) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00570103
$ 0,00570103$ 0,00570103
Мин 24Ч
$ 0,00572386
$ 0,00572386$ 0,00572386
Макс 24Ч

$ 0,00570103
$ 0,00570103$ 0,00570103

$ 0,00572386
$ 0,00572386$ 0,00572386

$ 0,00811755
$ 0,00811755$ 0,00811755

$ 0,00567704
$ 0,00567704$ 0,00567704

-0,00%

-0,37%

-4,33%

-4,33%

Текущая цена GT3 Finance (GT3) составляет $0,00570193. За последние 24 часа GT3 торговался в диапазоне от $ 0,00570103 до $ 0,00572386, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GT3 за все время составляет $ 0,00811755, а минимальная – $ 0,00567704.

Что касается краткосрочной динамики, GT3 изменился на -0,00% за последний час, на -0,37% за 24 часа и на -4,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GT3 Finance (GT3)

$ 891,67K
$ 891,67K$ 891,67K

--
----

$ 891,67K
$ 891,67K$ 891,67K

156,38M
156,38M 156,38M

156 382 804,4696752
156 382 804,4696752 156 382 804,4696752

Текущая рыночная капитализация GT3 Finance составляет $ 891,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GT3 составляет 156,38M, а общее предложение – 156382804.4696752. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 891,67K.

История цен GT3 Finance (GT3) в USD

За сегодня изменение цены GT3 Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены GT3 Finance на USD составило $ -0,0007067724.
За последние 60 дней изменение цены GT3 Finance на USD составило $ -0,0012639371.
За последние 90 дней изменение цены GT3 Finance на USD составило $ -0,000775372470023986.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,37%
30 дней$ -0,0007067724-12,39%
60 дней$ -0,0012639371-22,16%
90 дней$ -0,000775372470023986-11,97%

Что такое GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник GT3 Finance (GT3)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены GT3 Finance (USD)

Сколько будет стоить GT3 Finance (GT3) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GT3 Finance (GT3) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GT3 Finance.

Проверьте прогноз цены GT3 Finance!

GT3 на местную валюту

Токеномика GT3 Finance (GT3)

Понимание токеномики GT3 Finance (GT3) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GT3 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GT3 Finance (GT3)

Сколько стоит GT3 Finance (GT3) на сегодня?
Актуальная цена GT3 в USD – 0,00570193 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GT3 в USD?
Текущая цена GT3 в USD составляет $ 0,00570193. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GT3 Finance?
Рыночная капитализация GT3 составляет $ 891,67K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GT3?
Циркулирующее предложение GT3 составляет 156,38M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GT3?
GT3 достиг максимальной цены (ATH) в 0,00811755 USD.
Какова была минимальная цена GT3 за все время (ATL)?
GT3 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00567704 USD.
Каков объем торгов GT3?
Объем торгов за последние 24 часа для GT3 составляет -- USD.
Вырастет ли GT3 в цене в этом году?
GT3 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GT3 для более подробного анализа.
