Что такое GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience. GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

Источник GT3 Finance (GT3) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика GT3 Finance (GT3)

Понимание токеномики GT3 Finance (GT3) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GT3 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GT3 Finance (GT3) Сколько стоит GT3 Finance (GT3) на сегодня? Актуальная цена GT3 в USD – 0,00570193 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GT3 в USD? $ 0,00570193 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GT3 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GT3 Finance? Рыночная капитализация GT3 составляет $ 891,67K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GT3? Циркулирующее предложение GT3 составляет 156,38M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GT3? GT3 достиг максимальной цены (ATH) в 0,00811755 USD . Какова была минимальная цена GT3 за все время (ATL)? GT3 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00567704 USD . Каков объем торгов GT3? Объем торгов за последние 24 часа для GT3 составляет -- USD . Вырастет ли GT3 в цене в этом году? GT3 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GT3 для более подробного анализа.

