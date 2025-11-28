Токеномика GT3 Finance (GT3)

Токеномика GT3 Finance (GT3)

Откройте для себя ключевую информацию о GT3 Finance (GT3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:50:05 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен GT3 Finance (GT3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GT3 Finance (GT3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 755,58K
$ 755,58K$ 755,58K
Общее предложение:
$ 157,85M
$ 157,85M$ 157,85M
Оборотное предложение:
$ 157,85M
$ 157,85M$ 157,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 755,58K
$ 755,58K$ 755,58K
Исторический максимум:
$ 0,00811755
$ 0,00811755$ 0,00811755
Исторический минимум:
$ 0,00449707
$ 0,00449707$ 0,00449707
Текущая цена:
$ 0,00478661
$ 0,00478661$ 0,00478661

Информация о GT3 Finance (GT3)

Официальный сайт:
https://www.gt3.finance/
Whitepaper:
https://gt3.gitbook.io/gt3-english/gt3-english-1

Токеномика GT3 Finance (GT3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GT3 Finance (GT3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GT3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GT3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GT3, изучите текущую цену GT3!

