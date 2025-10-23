Что такое goodcryptoX (GOOD)

GoodCrypto is a top-tier CEX trading terminal and portfolio management app that has expanded into the world of DEXs and DeFi with the launch of the non-custodial DEX trading platform, goodcryptoX. The platform ushers in a new era of DEX trading by harnessing the power of ERC-4337 Account Abstraction and Smart Contract Wallets. GOOD is the native utility token aimed to empower the DeFi functionality of the goodcryptoX platform, enabling its users to receive up to a 50% swapping fee discount and participate in the platform's governance, including voting on new features, DEX integrations, and blockchain priorities.

Токеномика goodcryptoX (GOOD)

Понимание токеномики goodcryptoX (GOOD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOOD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о goodcryptoX (GOOD) Сколько стоит goodcryptoX (GOOD) на сегодня? Актуальная цена GOOD в USD – 0,072544 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GOOD в USD? $ 0,072544 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GOOD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация goodcryptoX? Рыночная капитализация GOOD составляет $ 1,54M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GOOD? Циркулирующее предложение GOOD составляет 21,20M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GOOD? GOOD достиг максимальной цены (ATH) в 0,186012 USD . Какова была минимальная цена GOOD за все время (ATL)? GOOD достиг минимальной цены (ATL) в 0,059693 USD . Каков объем торгов GOOD? Объем торгов за последние 24 часа для GOOD составляет -- USD . Вырастет ли GOOD в цене в этом году? GOOD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOOD для более подробного анализа.

