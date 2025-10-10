Токеномика GIGAETH (GETH) Откройте для себя ключевую информацию о GIGAETH (GETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен GIGAETH (GETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GIGAETH (GETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,07M $ 12,07M $ 12,07M Общее предложение: $ 2,76K $ 2,76K $ 2,76K Оборотное предложение: $ 2,76K $ 2,76K $ 2,76K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,07M $ 12,07M $ 12,07M Исторический максимум: $ 4 864,9 $ 4 864,9 $ 4 864,9 Исторический минимум: $ 2 597,03 $ 2 597,03 $ 2 597,03 Текущая цена: $ 4 376,33 $ 4 376,33 $ 4 376,33 Узнайте больше о цене GIGAETH (GETH) Купить GETH сейчас!

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions. What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH. Официальный сайт: https://app.hydration.net/

Токеномика GIGAETH (GETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GIGAETH (GETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GETH, изучите текущую цену GETH!

