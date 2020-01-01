Токеномика Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Токеномика Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Откройте для себя ключевую информацию о Ghibli Mubarak (GMUBARAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

Официальный сайт:
https://gmubarak.com/
Whitepaper:
https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak

Токеномика и анализ цен Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ghibli Mubarak (GMUBARAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 145,78K
$ 145,78K$ 145,78K
Общее предложение:
$ 420,00T
$ 420,00T$ 420,00T
Оборотное предложение:
$ 420,00T
$ 420,00T$ 420,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 145,78K
$ 145,78K$ 145,78K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Ghibli Mubarak (GMUBARAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ghibli Mubarak (GMUBARAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GMUBARAK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GMUBARAK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMUBARAK, изучите текущую цену GMUBARAK!

Прогноз цены GMUBARAK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.