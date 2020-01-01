Токеномика Ghibli Mubarak (GMUBARAK)
Информация о Ghibli Mubarak (GMUBARAK)
GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.
Токеномика и анализ цен Ghibli Mubarak (GMUBARAK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ghibli Mubarak (GMUBARAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Ghibli Mubarak (GMUBARAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Ghibli Mubarak (GMUBARAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GMUBARAK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GMUBARAK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMUBARAK, изучите текущую цену GMUBARAK!
Прогноз цены GMUBARAK
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