Токеномика DOGS (DOGS) Откройте для себя ключевую информацию о DOGS (DOGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGS (DOGS) Образ DOGS вдохновлен Spotty - талисманом, созданным основателем TON Павлом Дуровым для сообщества Telegram и олицетворяющим его уникальный дух и культуру. Согласно заявлению сообщества проекта, эта монета не просто для развлечения. Все доходы от ее продажи идут на поддержку детских домов и приютов, продолжая благотворительное наследие Spotty. Официальный сайт: http://dogs.dev/?utm_source=coinmarketcap Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQCvxJy4eG8hyHBFsZ7eePxrRsUQSFE_jpptRAYBmcG_DOGS Купить DOGS сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGS (DOGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGS (DOGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,61M $ 66,61M $ 66,61M Общее предложение: $ 550,00B $ 550,00B $ 550,00B Оборотное предложение: $ 516,75B $ 516,75B $ 516,75B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,90M $ 70,90M $ 70,90M Исторический максимум: $ 0,015 $ 0,015 $ 0,015 Исторический минимум: $ 0,000100955965351554 $ 0,000100955965351554 $ 0,000100955965351554 Текущая цена: $ 0,0001289 $ 0,0001289 $ 0,0001289 Узнайте больше о цене DOGS (DOGS)

Токеномика DOGS (DOGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGS (DOGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGS, изучите текущую цену DOGS!

Как купить DOGS Заинтересованы в добавлении DOGS (DOGS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DOGS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DOGS на MEXC прямо сейчас!

История цены DOGS (DOGS) Анализ истории цены DOGS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DOGS прямо сейчас!

Прогноз цены DOGS Хотите узнать, куда может двигаться DOGS? Наша страница прогноза цены DOGS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DOGS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!