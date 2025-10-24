Текущая рыночная капитализация General Impressions составляет $ 11,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GEN составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,35K.

Текущая цена General Impressions (GEN) составляет $0,00001135. За последние 24 часа GEN торговался в диапазоне от $ 0,00001106 до $ 0,00001147, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GEN за все время составляет $ 0,060835, а минимальная – $ 0,00000593.

История цен General Impressions (GEN) в USD

За сегодня изменение цены General Impressions на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены General Impressions на USD составило $ -0,0000113058.

За последние 60 дней изменение цены General Impressions на USD составило $ -0,0000113476.

За последние 90 дней изменение цены General Impressions на USD составило $ 0.