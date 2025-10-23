Текущая цена Gasspas сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GASS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GASS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Gasspas сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GASS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GASS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GASS

Информация о цене GASS

Официальный сайт GASS

Токеномика GASS

Прогноз цен GASS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Gasspas

Цена Gasspas (GASS)

Не в листинге

Текущая цена 1 GASS в USD:

--
----
-1,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Gasspas (GASS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:38 (UTC+8)

Информация о ценах Gasspas (GASS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,69%

-1,25%

-14,29%

-14,29%

Текущая цена Gasspas (GASS) составляет --. За последние 24 часа GASS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GASS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GASS изменился на +0,69% за последний час, на -1,25% за 24 часа и на -14,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gasspas (GASS)

$ 985,87K
$ 985,87K$ 985,87K

--
----

$ 985,87K
$ 985,87K$ 985,87K

420,69T
420,69T 420,69T

420 690 000 000 000,0
420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Gasspas составляет $ 985,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GASS составляет 420,69T, а общее предложение – 420690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 985,87K.

История цен Gasspas (GASS) в USD

За сегодня изменение цены Gasspas на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Gasspas на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gasspas на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gasspas на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,25%
30 дней$ 0-13,55%
60 дней$ 0-48,46%
90 дней$ 0--

Что такое Gasspas (GASS)

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.

Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Gasspas (GASS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Gasspas (USD)

Сколько будет стоить Gasspas (GASS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gasspas (GASS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gasspas.

Проверьте прогноз цены Gasspas!

GASS на местную валюту

Токеномика Gasspas (GASS)

Понимание токеномики Gasspas (GASS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GASS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gasspas (GASS)

Сколько стоит Gasspas (GASS) на сегодня?
Актуальная цена GASS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GASS в USD?
Текущая цена GASS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gasspas?
Рыночная капитализация GASS составляет $ 985,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GASS?
Циркулирующее предложение GASS составляет 420,69T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GASS?
GASS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GASS за все время (ATL)?
GASS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GASS?
Объем торгов за последние 24 часа для GASS составляет -- USD.
Вырастет ли GASS в цене в этом году?
GASS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GASS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Gasspas (GASS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.