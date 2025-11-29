Что такое GRDX

Токеномика GarudaX (GRDX) Откройте для себя ключевую информацию о GarudaX (GRDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен GarudaX (GRDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GarudaX (GRDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 108,72K $ 108,72K $ 108,72K Общее предложение: $ 95,33M $ 95,33M $ 95,33M Оборотное предложение: $ 43,05M $ 43,05M $ 43,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 240,73K $ 240,73K $ 240,73K Исторический максимум: $ 0,00593594 $ 0,00593594 $ 0,00593594 Исторический минимум: $ 0,00183371 $ 0,00183371 $ 0,00183371 Текущая цена: $ 0,00252522 $ 0,00252522 $ 0,00252522 Узнайте больше о цене GarudaX (GRDX) Купить GRDX сейчас!

Информация о GarudaX (GRDX) Официальный сайт: https://garuda-defi.org/ Whitepaper: https://garudauniverse.gitbook.io/garudax-token-usdgrdx

Токеномика GarudaX (GRDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GarudaX (GRDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRDX, изучите текущую цену GRDX!

Прогноз цены GRDX Хотите узнать, куда может двигаться GRDX? Наша страница прогноза цены GRDX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GRDX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!