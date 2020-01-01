Токеномика OKZOO (AIOT) Откройте для себя ключевую информацию о OKZOO (AIOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OKZOO (AIOT) OKZOO представляет первую в мире децентрализованную экологическую сеть городского масштаба, основанную на взаимосвязанной системе физических AIoT-устройств. Объединяя искусственный интеллект и децентрализованный Интернет вещей (DeIoT), OKZOO распространяет портативные устройства с микросенсорными нодами, которые собирают данные об окружающей среде – как вне дома, так и внутри – с помощью интерактивных ИИ-питомцев. Пользователи вносят вклад в эту народную сеть и получают вознаграждение в виде токенов $AIOT, которые можно стейкать для получения ончейн-наград и игровых бонусов, формируя устойчивую экосистему для инновационных ИИ-приложений в сфере экологии. Официальный сайт: https://okzoo.app/ Whitepaper: https://okzoo.app/en/docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Купить AIOT сейчас!

Токеномика и анализ цен OKZOO (AIOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OKZOO (AIOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,84M $ 10,84M $ 10,84M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 70,42M $ 70,42M $ 70,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153,96M $ 153,96M $ 153,96M Исторический максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Исторический минимум: $ 0,08647478881309605 $ 0,08647478881309605 $ 0,08647478881309605 Текущая цена: $ 0,15396 $ 0,15396 $ 0,15396 Узнайте больше о цене OKZOO (AIOT)

Токеномика OKZOO (AIOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OKZOO (AIOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIOT, изучите текущую цену AIOT!

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