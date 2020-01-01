Токеномика OKZOO (AIOT)

Токеномика OKZOO (AIOT)

Откройте для себя ключевую информацию о OKZOO (AIOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OKZOO (AIOT)

OKZOO представляет первую в мире децентрализованную экологическую сеть городского масштаба, основанную на взаимосвязанной системе физических AIoT-устройств. Объединяя искусственный интеллект и децентрализованный Интернет вещей (DeIoT), OKZOO распространяет портативные устройства с микросенсорными нодами, которые собирают данные об окружающей среде – как вне дома, так и внутри – с помощью интерактивных ИИ-питомцев. Пользователи вносят вклад в эту народную сеть и получают вознаграждение в виде токенов $AIOT, которые можно стейкать для получения ончейн-наград и игровых бонусов, формируя устойчивую экосистему для инновационных ИИ-приложений в сфере экологии.

Официальный сайт:
https://okzoo.app/
Whitepaper:
https://okzoo.app/en/docs
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5

Токеномика и анализ цен OKZOO (AIOT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OKZOO (AIOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,84M
$ 10,84M$ 10,84M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 70,42M
$ 70,42M$ 70,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 153,96M
$ 153,96M$ 153,96M
Исторический максимум:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
Исторический минимум:
$ 0,08647478881309605
$ 0,08647478881309605$ 0,08647478881309605
Текущая цена:
$ 0,15396
$ 0,15396$ 0,15396

Токеномика OKZOO (AIOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OKZOO (AIOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIOT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIOT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIOT, изучите текущую цену AIOT!

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История цены OKZOO (AIOT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.