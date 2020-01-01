Токеномика NEOS AI (NEOS)

Токеномика NEOS AI (NEOS)

Откройте для себя ключевую информацию о NEOS AI (NEOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NEOS AI (NEOS)

Neos – это научно-исследовательская сеть DeSci, которая стимулирует людей и ИИ решать RIP (точки исследовательского интереса) с помощью Proof of Research (доказательство поиска).

Официальный сайт:
https://neos.ai
Whitepaper:
https://docs.neos.ai/neos
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd2a08fF5F31d2F2d70C91960323C2ed31268ae25

Токеномика и анализ цен NEOS AI (NEOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEOS AI (NEOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 110,00K
$ 110,00K$ 110,00K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 110,00K
$ 110,00K$ 110,00K
Исторический максимум:
$ 0,3512
$ 0,3512$ 0,3512
Исторический минимум:
$ 0,000908367287486267
$ 0,000908367287486267$ 0,000908367287486267
Текущая цена:
$ 0,0011
$ 0,0011$ 0,0011

Токеномика NEOS AI (NEOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NEOS AI (NEOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEOS, изучите текущую цену NEOS!

Как купить NEOS

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История цены NEOS AI (NEOS)

Анализ истории цены NEOS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.