Токеномика NEOS AI (NEOS) Откройте для себя ключевую информацию о NEOS AI (NEOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEOS AI (NEOS) Neos – это научно-исследовательская сеть DeSci, которая стимулирует людей и ИИ решать RIP (точки исследовательского интереса) с помощью Proof of Research (доказательство поиска). Официальный сайт: https://neos.ai Whitepaper: https://docs.neos.ai/neos Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd2a08fF5F31d2F2d70C91960323C2ed31268ae25 Купить NEOS сейчас!

Токеномика и анализ цен NEOS AI (NEOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEOS AI (NEOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,00K $ 110,00K $ 110,00K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 110,00K $ 110,00K $ 110,00K Исторический максимум: $ 0,3512 $ 0,3512 $ 0,3512 Исторический минимум: $ 0,000908367287486267 $ 0,000908367287486267 $ 0,000908367287486267 Текущая цена: $ 0,0011 $ 0,0011 $ 0,0011 Узнайте больше о цене NEOS AI (NEOS)

Токеномика NEOS AI (NEOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEOS AI (NEOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEOS, изучите текущую цену NEOS!

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