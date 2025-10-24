Текущая цена Fyde сегодня составляет 0,0059064 USD. Следите за обновлениями цены FYDE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FYDE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Fyde сегодня составляет 0,0059064 USD. Следите за обновлениями цены FYDE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FYDE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о FYDE

Информация о цене FYDE

Официальный сайт FYDE

Токеномика FYDE

Прогноз цен FYDE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Fyde

Цена Fyde (FYDE)

Не в листинге

Текущая цена 1 FYDE в USD:

$0,00590747
$0,00590747$0,00590747
+5,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Fyde (FYDE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:55:52 (UTC+8)

Информация о ценах Fyde (FYDE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00558921
$ 0,00558921$ 0,00558921
Мин 24Ч
$ 0,00591044
$ 0,00591044$ 0,00591044
Макс 24Ч

$ 0,00558921
$ 0,00558921$ 0,00558921

$ 0,00591044
$ 0,00591044$ 0,00591044

$ 0,301155
$ 0,301155$ 0,301155

$ 0,00501375
$ 0,00501375$ 0,00501375

-0,06%

+5,49%

-5,55%

-5,55%

Текущая цена Fyde (FYDE) составляет $0,0059064. За последние 24 часа FYDE торговался в диапазоне от $ 0,00558921 до $ 0,00591044, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FYDE за все время составляет $ 0,301155, а минимальная – $ 0,00501375.

Что касается краткосрочной динамики, FYDE изменился на -0,06% за последний час, на +5,49% за 24 часа и на -5,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fyde (FYDE)

$ 102,39K
$ 102,39K$ 102,39K

--
----

$ 590,83K
$ 590,83K$ 590,83K

17,33M
17,33M 17,33M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Fyde составляет $ 102,39K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FYDE составляет 17,33M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 590,83K.

История цен Fyde (FYDE) в USD

За сегодня изменение цены Fyde на USD составило $ +0,0003072.
За последние 30 дней изменение цены Fyde на USD составило $ +0,0003914519.
За последние 60 дней изменение цены Fyde на USD составило $ -0,0000704090.
За последние 90 дней изменение цены Fyde на USD составило $ -0,00023643373413442.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0003072+5,49%
30 дней$ +0,0003914519+6,63%
60 дней$ -0,0000704090-1,19%
90 дней$ -0,00023643373413442-3,84%

Что такое Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Fyde (FYDE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Fyde (USD)

Сколько будет стоить Fyde (FYDE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fyde (FYDE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fyde.

Проверьте прогноз цены Fyde!

FYDE на местную валюту

Токеномика Fyde (FYDE)

Понимание токеномики Fyde (FYDE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FYDE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fyde (FYDE)

Сколько стоит Fyde (FYDE) на сегодня?
Актуальная цена FYDE в USD – 0,0059064 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FYDE в USD?
Текущая цена FYDE в USD составляет $ 0,0059064. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fyde?
Рыночная капитализация FYDE составляет $ 102,39K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FYDE?
Циркулирующее предложение FYDE составляет 17,33M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FYDE?
FYDE достиг максимальной цены (ATH) в 0,301155 USD.
Какова была минимальная цена FYDE за все время (ATL)?
FYDE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00501375 USD.
Каков объем торгов FYDE?
Объем торгов за последние 24 часа для FYDE составляет -- USD.
Вырастет ли FYDE в цене в этом году?
FYDE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FYDE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:55:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fyde (FYDE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.