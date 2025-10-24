Что такое Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility. Fyde's Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde's Vault runs on crypto's fastest simulation engine "RACE-RS", which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

Источник Fyde (FYDE) Официальный веб-сайт

FYDE на местную валюту

Токеномика Fyde (FYDE)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fyde (FYDE) Сколько стоит Fyde (FYDE) на сегодня? Актуальная цена FYDE в USD – 0,0059064 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FYDE в USD? $ 0,0059064 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FYDE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Fyde? Рыночная капитализация FYDE составляет $ 102,39K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FYDE? Циркулирующее предложение FYDE составляет 17,33M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FYDE? FYDE достиг максимальной цены (ATH) в 0,301155 USD . Какова была минимальная цена FYDE за все время (ATL)? FYDE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00501375 USD . Каков объем торгов FYDE? Объем торгов за последние 24 часа для FYDE составляет -- USD . Вырастет ли FYDE в цене в этом году? FYDE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FYDE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Fyde (FYDE)