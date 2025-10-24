Текущая рыночная капитализация FUSION составляет $ 647,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FSN составляет 78,23M, а общее предложение – 78766088.125. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 651,91K.

Текущая цена FUSION (FSN) составляет $0,00827654. За последние 24 часа FSN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FSN за все время составляет $ 9,76, а минимальная – $ 0.

История цен FUSION (FSN) в USD

За сегодня изменение цены FUSION на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены FUSION на USD составило $ -0,0027691068.

За последние 60 дней изменение цены FUSION на USD составило $ +0,0088844518.

За последние 90 дней изменение цены FUSION на USD составило $ +0,003522207468917489.