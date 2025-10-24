Что такое Furo (FURO)

FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online. Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner! He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built. FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online. Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner! He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Furo (FURO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Furo (USD)

Сколько будет стоить Furo (FURO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Furo (FURO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Furo.

Проверьте прогноз цены Furo!

FURO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Furo (FURO)

Понимание токеномики Furo (FURO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FURO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Furo (FURO) Сколько стоит Furo (FURO) на сегодня? Актуальная цена FURO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FURO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FURO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Furo? Рыночная капитализация FURO составляет $ 8,65K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FURO? Циркулирующее предложение FURO составляет 997,67M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FURO? FURO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00865713 USD . Какова была минимальная цена FURO за все время (ATL)? FURO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FURO? Объем торгов за последние 24 часа для FURO составляет -- USD . Вырастет ли FURO в цене в этом году? FURO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FURO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Furo (FURO)