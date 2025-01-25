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Цена Froggy Friends (TAD)

USD

График цены Froggy Friends (TAD) в реальном времени

$16.97
$16.97$16.97
-9.10%(1D)

Цена Froggy Friends (TAD) сегодня

Текущая цена Froggy Friends (TAD) сегодня составляет 16.97 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 169.75K USD. Цена TAD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Froggy Friends:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 205.63 USD
- Изменение цены Froggy Friends в течение дня составляет -9.12%
- Оборотное предложение составляет 10.00K USD

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Ценовые показатели Froggy Friends (TAD) - USD

За сегодня изменение цены Froggy Friends на USD составило $ -1.70425316116928.
За последние 30 дней изменение цены Froggy Friends на USD составило $ -4.9992550890.
За последние 60 дней изменение цены Froggy Friends на USD составило $ +24.3636457240.
За последние 90 дней изменение цены Froggy Friends на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1.70425316116928-9.12%
30 дней$ -4.9992550890-29.45%
60 дней$ +24.3636457240+143.57%
90 дней$ 0--

Анализ цен Froggy Friends (TAD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Froggy Friends: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 16.63
$ 16.63$ 16.63

$ 18.78
$ 18.78$ 18.78

$ 823.5
$ 823.5$ 823.5

+1.34%

-9.12%

-8.71%

Рыночная информация Froggy Friends (TAD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 169.75K
$ 169.75K$ 169.75K

$ 205.63
$ 205.63$ 205.63

10.00K
10.00K 10.00K

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TAD на местную валюту

1 TAD к AUD
A$26.8126
1 TAD к GBP
13.576
1 TAD к EUR
16.1215
1 TAD к USD
$16.97
1 TAD к MYR
RM74.1589
1 TAD к TRY
604.8108
1 TAD к JPY
¥2,647.8291
1 TAD к RUB
1,658.1387
1 TAD к INR
1,462.4746
1 TAD к IDR
Rp273,709.6391
1 TAD к PHP
988.5025
1 TAD к EGP
￡E.852.7425
1 TAD к BRL
R$100.2927
1 TAD к CAD
C$24.2671
1 TAD к BDT
2,070.1703
1 TAD к NGN
26,432.9811
1 TAD к UAH
711.3824
1 TAD к VES
Bs950.32
1 TAD к PKR
Rs4,725.6359
1 TAD к KZT
8,792.6661
1 TAD к THB
฿569.3435
1 TAD к TWD
NT$555.5978
1 TAD к CHF
Fr15.273
1 TAD к HKD
HK$132.0266
1 TAD к MAD
.د.م169.1909