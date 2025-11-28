Что такое FREYA

Токеномика Freya Protocol (FREYA) Откройте для себя ключевую информацию о Freya Protocol (FREYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Freya Protocol (FREYA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Freya Protocol (FREYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,08M $ 4,08M $ 4,08M Общее предложение: $ 548,60M $ 548,60M $ 548,60M Оборотное предложение: $ 500,31M $ 500,31M $ 500,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,47M $ 4,47M $ 4,47M Исторический максимум: $ 0,04563979 $ 0,04563979 $ 0,04563979 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00815581 $ 0,00815581 $ 0,00815581 Узнайте больше о цене Freya Protocol (FREYA) Купить FREYA сейчас!

Информация о Freya Protocol (FREYA) Официальный сайт: https://linktr.ee/Freya_Starfall Whitepaper: https://starfall-handbook.rosentica.jp/

Токеномика Freya Protocol (FREYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Freya Protocol (FREYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREYA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREYA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREYA, изучите текущую цену FREYA!

Прогноз цены FREYA Хотите узнать, куда может двигаться FREYA? Наша страница прогноза цены FREYA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FREYA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!