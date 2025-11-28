Токеномика Freya Protocol (FREYA)

Откройте для себя ключевую информацию о Freya Protocol (FREYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:47:45 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Freya Protocol (FREYA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Freya Protocol (FREYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,08M
Общее предложение:
$ 548,60M
Оборотное предложение:
$ 500,31M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,47M
Исторический максимум:
$ 0,04563979
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00815581
Информация о Freya Protocol (FREYA)

Официальный сайт:
https://linktr.ee/Freya_Starfall
Whitepaper:
https://starfall-handbook.rosentica.jp/

Токеномика Freya Protocol (FREYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Freya Protocol (FREYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FREYA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FREYA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREYA, изучите текущую цену FREYA!

Прогноз цены FREYA

Хотите узнать, куда может двигаться FREYA? Наша страница прогноза цены FREYA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?


