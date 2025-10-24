Что такое Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected. Users can: Post project ideas or freelance gigs Connect with top Web3 talent Collaborate in a trustless environment Manage payments securely via our smart contract escrow The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by: Offering discounted platform fees when used for payments Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume Creating utility that grows as the network of deals expands Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

Прогноз цены Forge3 (USD)

Сколько будет стоить Forge3 (FORGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Forge3 (FORGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Forge3.

FORGE на местную валюту

Токеномика Forge3 (FORGE)

Понимание токеномики Forge3 (FORGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FORGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Forge3 (FORGE) Сколько стоит Forge3 (FORGE) на сегодня? Актуальная цена FORGE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FORGE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FORGE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Forge3? Рыночная капитализация FORGE составляет $ 17,53K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FORGE? Циркулирующее предложение FORGE составляет 999,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FORGE? FORGE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена FORGE за все время (ATL)? FORGE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FORGE? Объем торгов за последние 24 часа для FORGE составляет -- USD . Вырастет ли FORGE в цене в этом году? FORGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FORGE для более подробного анализа.

