Что такое Foku (FOKU)

FOKU is a meme-inspired token built on Abstract Chain, designed to combine community-driven engagement with innovative blockchain features. Centered around the lovable seal mascot, FOKU aims to create a fun yet impactful ecosystem that brings humor, creativity, and utility together. The project focuses on building a strong community, developing interactive experiences, and offering unique token-based rewards, ensuring both entertainment and practical value for holders. FOKU is a meme-inspired token built on Abstract Chain, designed to combine community-driven engagement with innovative blockchain features. Centered around the lovable seal mascot, FOKU aims to create a fun yet impactful ecosystem that brings humor, creativity, and utility together. The project focuses on building a strong community, developing interactive experiences, and offering unique token-based rewards, ensuring both entertainment and practical value for holders.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Foku (FOKU) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Foku (USD)

Сколько будет стоить Foku (FOKU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Foku (FOKU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Foku.

Проверьте прогноз цены Foku!

FOKU на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Foku (FOKU)

Понимание токеномики Foku (FOKU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FOKU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Foku (FOKU) Сколько стоит Foku (FOKU) на сегодня? Актуальная цена FOKU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FOKU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FOKU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Foku? Рыночная капитализация FOKU составляет $ 44,11K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FOKU? Циркулирующее предложение FOKU составляет 988,86M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FOKU? FOKU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена FOKU за все время (ATL)? FOKU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FOKU? Объем торгов за последние 24 часа для FOKU составляет -- USD . Вырастет ли FOKU в цене в этом году? FOKU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FOKU для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Foku (FOKU)