Токеномика Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Откройте для себя ключевую информацию о Figure Heloc (FIGR_HELOC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:18:40 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Figure Heloc (FIGR_HELOC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,15B
$ 14,15B
Общее предложение:
$ 13,92B
$ 13,92B
Оборотное предложение:
$ 13,92B
$ 13,92B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,15B
$ 14,15B
Исторический максимум:
$ 1,37
$ 1,37
Исторический минимум:
$ 0,155357
$ 0,155357
Текущая цена:
$ 1,017
$ 1,017

Информация о Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Официальный сайт:
https://www.figure.com
Whitepaper:
https://www.figure.com/about/

Токеномика Figure Heloc (FIGR_HELOC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Figure Heloc (FIGR_HELOC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FIGR_HELOC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FIGR_HELOC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIGR_HELOC, изучите текущую цену FIGR_HELOC!

Прогноз цены FIGR_HELOC

Хотите узнать, куда может двигаться FIGR_HELOC? Наша страница прогноза цены FIGR_HELOC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

